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Парфенов Мих. Евсеев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Парфенов Мих. Евсеев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Вятский уезд, Просницк., д. В. Гажек.

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