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Эдуванко Александр

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Эдуванко Александр
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Читаевск., д. Черепан.

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