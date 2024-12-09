Рахметуллин Ганиатулла Рахметул. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахметуллин Ганиатулла Рахметул.

Рахметуллин Ганиатулла Рахметул.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рахметуллин Ганиатулла Рахметул.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Казанский уезд, Балтасинская, Байч.-Ключ

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.