Корчин Дан. Борис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорчин Дан. Борис.

Корчин Дан. Борис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корчин Дан. Борис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Зароженск. с. Тетлего.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.