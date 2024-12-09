Стороженко Александр Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтороженко Александр Вас.

Стороженко Александр Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стороженко Александр Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, г. Бахмут

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.