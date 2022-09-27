Дарчит Филипп Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарчит Филипп Мих.

Дарчит Филипп Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дарчит Филипп Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, к.Крешиталь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.