Оскин Пав. Исидор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОскин Пав. Исидор.

Оскин Пав. Исидор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Оскин Пав. Исидор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Тарусский уезд, Троицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.