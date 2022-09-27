Асеев Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсеев Иван Егорович

Асеев Иван Егорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Асеев Иван Егорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Поплевино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.