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Демидюк Антон Лаврентьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демидюк Антон Лаврентьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Илосская, Грушевское общество

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