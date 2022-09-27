Молчан Капитон Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчан Капитон Дм.

Молчан Капитон Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Молчан Капитон Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Петровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.