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Зваизгне Карл Михайл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зваизгне Карл Михайл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, мещ. г. Риги

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