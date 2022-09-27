Петунов Власий Макар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетунов Власий Макар.

Петунов Власий Макар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петунов Власий Макар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Громовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.