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Никонов Герасим Михайлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никонов Герасим Михайлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Павловский уезд, Гороховская

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