Таран Ив. Амврос. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаран Ив. Амврос.

Таран Ив. Амврос.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Таран Ив. Амврос.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Хорошковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.