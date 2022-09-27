Решетников Сем. Митр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешетников Сем. Митр.

Решетников Сем. Митр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Решетников Сем. Митр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.