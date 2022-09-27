Шарец Васил. Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарец Васил. Фомич

Шарец Васил. Фомич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шарец Васил. Фомич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Вилейский уезд, Куренецкой.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.