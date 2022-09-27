Фисенко Ануфрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФисенко Ануфрий

Фисенко Ануфрий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фисенко Ануфрий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд, Ст. Мерчанская, с. Алексан.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.