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Протац Янкель Бемиам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Протац Янкель Бемиам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Кишинёвский уезд, Костештской

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