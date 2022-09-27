Цибенко Пав. Иудов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦибенко Пав. Иудов.

Цибенко Пав. Иудов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Цибенко Пав. Иудов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Успенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.