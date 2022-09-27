Ларин Антон Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарин Антон Серг.

Ларин Антон Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ларин Антон Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Землянский уезд, Правой Хавы и села

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.