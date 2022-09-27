Плахута Никита Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлахута Никита Тим.

Плахута Никита Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Плахута Никита Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Ждановской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.