Костюченко Афан. Арх. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостюченко Афан. Арх.

Костюченко Афан. Арх.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Костюченко Афан. Арх.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Рыльский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.