Шемец Пав. Максим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШемец Пав. Максим.

Шемец Пав. Максим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шемец Пав. Максим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Бориловка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.