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Крендельщиков Ив. Ефимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крендельщиков Ив. Ефимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Вязниковский уезд, Холуйской, д. Нагорново

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