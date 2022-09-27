Кореньков Дан. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКореньков Дан. Фед.

Кореньков Дан. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кореньков Дан. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Корочанский уезд, Радьковской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.