Станкевич Осип Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтанкевич Осип Станиславович

Станкевич Осип Станиславович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Станкевич Осип Станиславович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Лидский уезд, Заболотная в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.