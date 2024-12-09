Ковалев Прок. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Прок. Андр.

Ковалев Прок. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ковалев Прок. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Черенчицк. д. Козлово.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.