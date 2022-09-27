Корнеев Куз. Иллар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнеев Куз. Иллар.

Корнеев Куз. Иллар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корнеев Куз. Иллар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Березовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.