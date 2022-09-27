Кузьмин Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Федор Андреевич

Кузьмин Федор Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузьмин Федор Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Сосновская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.