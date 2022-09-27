Дробязка Иван Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДробязка Иван Дмитр.

Дробязка Иван Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дробязка Иван Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, д. Коробка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.