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Остроухов Николай Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Остроухов Николай Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, гор., Кострома

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