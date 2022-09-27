Лоскутов Семен Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Семен Феофанович

Лоскутов Семен Феофанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лоскутов Семен Феофанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Чердынский уезд, д. Артемьевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.