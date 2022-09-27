Епифаненков Евдоким Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпифаненков Евдоким Семенович

Епифаненков Евдоким Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Епифаненков Евдоким Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Духовщинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.