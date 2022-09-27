Мирошниченко Сем. Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирошниченко Сем. Еремеев

Мирошниченко Сем. Еремеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мирошниченко Сем. Еремеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Семенастовская д.Михайловка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.