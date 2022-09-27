Котов Семен Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотов Семен Никит.

Котов Семен Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Котов Семен Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Балыклейской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.