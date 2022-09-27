Шешляников Владимир Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШешляников Владимир Петров

Шешляников Владимир Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шешляников Владимир Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, город, Воронеж

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.