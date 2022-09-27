Курятников Вас. Хар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурятников Вас. Хар.

Курятников Вас. Хар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курятников Вас. Хар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.