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Чекернеев Игнат Калинов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чекернеев Игнат Калинов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, Преображенской вол.

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