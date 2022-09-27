Земляной Зиновий Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемляной Зиновий Иван.

Земляной Зиновий Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Земляной Зиновий Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, д. Софиевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.