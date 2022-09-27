Бойко Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБойко Иван Григорьев

Бойко Иван Григорьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бойко Иван Григорьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Когилев., Гумиревск. Об.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.