Годовин Степ. Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГодовин Степ. Павл.

Годовин Степ. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Годовин Степ. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Любимовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.