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Мариев Илларион Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мариев Илларион Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Клинский уезд, Бор…, с. Ма…

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