Руденко Дионисий Севаст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуденко Дионисий Севаст.

Руденко Дионисий Севаст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Руденко Дионисий Севаст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Краснянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.