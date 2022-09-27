Чирков Григ. Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Григ. Егор.

Чирков Григ. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чирков Григ. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Оханский уезд, Посадской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.