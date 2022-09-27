Бемин Герас. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБемин Герас. Андр.

Бемин Герас. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бемин Герас. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Карловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.