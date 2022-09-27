Грищенко Аким Гав. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрищенко Аким Гав.

Грищенко Аким Гав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грищенко Аким Гав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Обозновская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.