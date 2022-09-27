Софьин Як. Иллар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофьин Як. Иллар.

Софьин Як. Иллар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Софьин Як. Иллар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Чериковский уезд, Лобановской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.