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Чухлебенко Михаил Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чухлебенко Михаил Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ставропольская губерния, Благодарненский уезд, Кевсалинское с.

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