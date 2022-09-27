Кузнецов Осип Савел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Осип Савел.

Кузнецов Осип Савел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузнецов Осип Савел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Макарьевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.