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Шарипов Иргалий Сибогадулинович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шарипов Иргалий Сибогадулинович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Саринской, д. Комантюрск.

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